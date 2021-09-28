أخبار عاجلة

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان -
"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية -
لجنة تحكيم مزاين تنهي تأهيل 25 محكمًا -
"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها -
وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة  كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية -
غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب -
«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس -
وزيرة الصحة تناقش مع السفير البريطاني تيسير اشتراطات انتقال المواطنين بين البلدين -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه -
وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل مصر في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

امبولات وحقن ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء

Print
امبولات وحقن ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء امبولات وحقن ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

القى رجال مباحث القاهرة اقلبض على عاطل قام بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من مخزن " ملكه " كائن أسفل العقار محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل المخزن ، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والامبولات والأكياس "مخدرة – منشطة" غير مصرح ببيعها للجمهور- مبلغ مالى - هاتف محمول

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
1000 فعالية حية وإلكترونية للثقافة المصرية بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

1000 فعالية حية وإلكترونية للثقافة المصرية بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب

غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب

«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس

«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس

وزيرة الصحة تناقش مع السفير البريطاني تيسير اشتراطات انتقال المواطنين بين البلدين

وزيرة الصحة تناقش مع السفير البريطاني تيسير اشتراطات انتقال المواطنين بين البلدين