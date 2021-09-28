امبولات وحقن ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء

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القى رجال مباحث القاهرة اقلبض على عاطل قام بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها فى الزاوية الحمراء

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من مخزن " ملكه " كائن أسفل العقار محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل المخزن ، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والامبولات والأكياس "مخدرة – منشطة" غير مصرح ببيعها للجمهور- مبلغ مالى - هاتف محمول