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الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور

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الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في حادث مقتل شاب بمنطقة صفط في بولاق الدكرور، وقالت أن المجني عليه خلال تواجده بصحبة أصدقائه، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن سقوطه جثة هامده.

ان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط اللبن، انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى «أ.أ»، وتم نقل جثته إلى المشرحة.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الحادث، وتم مناظرة جثة الضحية، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، والتحفظ على عينة من دماء المجني عليه، وجاري استكمال التحريات.

وقالت التحريات أن شخصين كان يستقلان دراجة بخارية أطلقا النار على المجني عليه، ولاذا بالفرار، مؤكدة أن المجني عليه يعمل تاجر بلاستيك، وأن خلافات سابقة تجمعه بآخرين ببولاق الدكرور وراء ارتكاب الحادث.

وتم فحص كاميرات المراقبة، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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