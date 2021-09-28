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رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة

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رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة

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شاركت جامعة حلوان في المعرض الافتراضي للجامعات المصرية الحكومية لدولة سلطنة عمان، وذلك على برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تشارك في هذه المعارض من أجل التعريف بالجامعة وبالبرامج والتخصصات التي تتميز بها كليات جامعة حلوان لأنها من الجامعات التكنولوجية المتميزة التي تتسم بارتباط برامجها بسوق العمل، حيث تعمل الجامعة على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة التي تجعله قادرًا على المنافسة بقوة.

وتمتلك جامعة حلوان مجموعة من البرامج المتميزة والجاذبة والمختلفة التي من شأنها أن تلبي احتياجات وتطلعات أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرص متعددة ومتنوعة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بجودة التعليم وتنوعه وتحديثه ومع تبني الرئيس ، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب المتزايد على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن المعرض يساعد على التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذا البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

وتم المشاركة في المعرض تحت اشراف الدكتور أحمد عبدالغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي، نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وبحضور الدكتورة رشا كمال، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للوافدين، وفريق الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور سلطان بن هلال من الملحقية الثقافية بسفارة سلطنة عمان، ومنسقي الجامعات المصرية الحكومية، وطلاب دولة سلطنة عمان.

وخلال فعاليات المعرض، تم تقديم عرض متميز عن جامعة حلوان ونبذة مختصرة عن نشأتها والأنشطة التي تقوم بها وتصنيفها وكليات الجامعة وعرض أهم البرامج المتميزة في كليات الجامعة والدور الذي تقوم به إدارة الوافدين من رعاية واهتمام بأبنائنا من الطلاب الوافدين، وتم فتح باب الأسئلة للطلاب الوافدين والرد عليها، حيث تعدُ هذه المشاركة من ضمن سلسلة المعارض التي شاركت بها جامعة حلوان بالسعودية والبحرين وفلسطين وغيرها من الدول.

المصرى اليوم

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