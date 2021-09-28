حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية

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شدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، مشيرا إلى الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين .

و قام مفتشو إدارة تموين القصير، بالمرور على المحلات العامة وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتأكيد على توافر السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجى واوزان الدقيق واسطوانات البوتاجاز وصلاحية المنتجات المعروضة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن تحرير ٢ محضر عدم إعلان أسعار و٢ لعدم حيازة شهادات صحية.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين بكافة منافذ بيع السلع الغذائية، والاستجابة الفورية لطلبات الأهالى.