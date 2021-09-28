برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة

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قال النائب عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، إن محافظة شمال سيناء سوف تتحول لأفضل منطقة خضراء، بعد زراعة 500 ألف فدان بمختلف الزراعات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم المناطق الواعدة زراعياً وصناعياً.

وقال «خضراوى» في بيان أصدره اليوم، إن اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن معالجة المياه من أجل استخدامها للزراعة وأنه سيتم تجهيز 500 ألف فدان في سيناء، من أجل زراعتهم بتكلفة نحو 160 مليار جنيه، هي خطة لتغيير جغرافية سيناء، مطالباً رجال الاعمال والاستثمار المتخصصين في المجال الزراعى بالتوجه للاستثمار في شمال سيناء بعد الاهتمام الرئاسى غير المسبوق، بتأهيل سيناء لجذب الاستمارات المحلية والعربية والاجنبية، لإقامة المشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعى.

وأشاد النائب بتوجيه الرئيس السيسي بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، مطالباً الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي قال إن لها تداعيات سلبية وخيمة على قضية الامن الغذائي، مشيراً إلى أن الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة سواء بتوفير الطرق والترع والمصارف وشبكات الكهرباء ومعدات الرى الحديثة.