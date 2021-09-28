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تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير

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تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير

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قامت الإدارة الصحية بالقصير بالبحر الأحمر، بتنفيذ خطة تطهير المقاصد السياحية وبعض المواقع بالمدينة، وذلك فى ضوء القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة المستجد، حيث تم الانتهاء من تعقيم شارع الجمهورية والقلعة العثمانية والشوارع المتفرعة من تلك المناطق، كما تم تطهير وحدة الرعاية ومقر التأمين الصحي ومبنى الإدارة الصحية. وتستمر خطة التطهير لمدة أسبوع ، مستهدفة جميع الأحياء التى يتردد عليها المواطنين والسائحين.

كان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة، ومتابعة أعمال القطاعات الخدمية بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل الحفاظ علي سلامة المواطنين من أى أخطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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