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رئيس حزب اكتوبر: الرئيس حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء

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رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء رئيس حزب اكتوبر: الرئيس حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء

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قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح حقق وعد التنمية في سيناء والذي انتظره المصريون ما يقارب الـ 40 عاما، مؤكدا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح، هي المشروع الأكبر على مستوى العالم في معالجة المياه، وتدعم المشروع القومي لتنمية سيناء، إذ تساهم المحطة في استصلاح ما يقارب النصف مليون فدان بشمال سيناء.

وأضافت مديح، في بيان أصدرته، اليوم، أن التنمية في سيناء بدأت في 2014، بتوجيهات رئاسية بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وعمل المشروع على عدة محاور أبرزها ربط سيناء بمناطق الدلتا وباقي الجمهورية، وتحقق ذلك من خلال خلال الطرق والمحاور الجديدة، ومن خلال إنشاء 4 أنفاق في بورسعيد والاسماعيلية، بالإضافة إلى النفق الخامس والذي تم افتتاحه مؤخرا وهو نفق الشهيد أحمد حمدي 2، لتسهل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وبناء فرص واعدة للاستثمار.

وتابعت: «إن حلم التنمية في سيناء أصبح واقع، وأصبحنا نرى رمال سيناء تتحول إلى مزارع وطرق ومشروعات تنمية وتجمعات سكانية وأراضي صالحة للزراعة.. مضيفًا أن محطات تحلية ومعالجة المياه توفر مقومات الحياة ليعيش للمواطن وينعم بجودة حياة مطلوبة، وهذا كله بالتزامن مع نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار الكامل على أراض الفيروز».

المصرى اليوم

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