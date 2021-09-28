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رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة

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رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة

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وجهت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للموافقة على استكمال تكليف الصيادلة باقي دفعة 2018 كاملة، وجدول زمني بتكليف دفعة 2019 حيث سيتم تكليف دور يناير وفبراير2019 وباقي الدفعة تباعاً .

وقالت النائبة، أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان تم إنهاء أزمة تكليف الصيادلة، وتم فتح تسجيل الرغبات من اليوم لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019 الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020 وعلى الصيادلة تسجيل جميع الرغبات المتاحة ولن يتم قبول التسجيل دون اختيار جميع الرغبات.

وفى هذا السياق وجهت عضو لجنة الصحة بالنواب الشكر أيضاً لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة .

المصرى اليوم

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