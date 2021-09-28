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مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس

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مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس

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اقترب كافين جونسون، المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، من تولى المهمة الفنية لنادى أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، خلال الفترة المقبلة.

بحسب صحيفة The Citizen الجنوب إفريقية، فأن نادي أورلاندو بايريتس في مفاوضات متقدمة مع المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، كافين جونسون، لقيادتهم في الفترة المقبلة، وهناك تفاؤل لإتمام التعاقد بين الطرفين.

وكان جونسون قد رحل عن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة مواطنه بيتسو موسيماني، بعدما حقق مع الفريق الأحمر لقب دوري أبطال افريقيا مرتين وكأس مرة والدوري مرة.

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