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الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إفي تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية عن تسجيل 17 حالة وفاة و1703 إصابات جديدة بـ"كورونا" .

ولفتت الكيلة، إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 197 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,382,832 بينهم 717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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