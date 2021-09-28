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حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:38 مساءً
"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:36 مساءً
لجنة تحكيم مزاين تنهي تأهيل 25 محكمًا
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:36 مساءً
"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:36 مساءً
وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:36 مساءً
غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:30 مساءً
«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:30 مساءً
وزيرة الصحة تناقش مع السفير البريطاني تيسير اشتراطات انتقال المواطنين بين البلدين
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:30 مساءً
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:30 مساءً
وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل مصر في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:30 مساءً
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بوستر.. شارك في "الفيل الأزرق" و"كوكو شانيل" و "أميرة".. أحمد حافظ يتحدث عن "سحر المونتاج"
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cnn arabic
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
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