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القبض على مالك عقار استعان بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزله في القاهرة

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القبض على مالك عقار استعان بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزله في القاهرة القبض على مالك عقار استعان بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزله في القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، مالك عقار بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وعامل، لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل ملك الأول.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط كلٍ من مالكه وعامل، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وتبين أنه خال من السكان، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 20 مترًا، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بالعقار محل الضبط بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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