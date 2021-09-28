ضبط متهم احتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في الغربية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من شخصين بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية بتلقيه مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها واستثمارها لهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 535 ألف جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول الأموال وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.