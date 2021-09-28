حسم انتخابات مجلس إدارة «الملابس الجاهزة» بالتزكية

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كشفت قوائم المرشحين لمقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية، عن حسم انتخابات غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات بالتزكية لصالح مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور محمد عبدالسلام.

وفاز عن فئة المنشاءات الكبيرة كلا من فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وناجي توما وحسام جبر، وعن فئة المتوسطة الدكتور محمد عبدالسلام ومحمد الصياد ووليد الكغراوي وهاني سلام، وعن المنشاْات الصغيرة كلا من سامر رياض وأحمد فوزي وبهية مدحت نظيم،وايهاب العسكري

وتعد غرفة صناعات الملابس الجاهزة من الغرف الصناعية المنضمة حديثاً لاتحاد الصناعات المصرية وتم انشاءها بقرار وزاري رقم 70 لسنة 2013.