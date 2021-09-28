زوجة في دعول طلاق: ضربني بالحزام اللي كنت جايبهوله هدية

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أسباب كثيرة تحويها دعاوي الطلاق التي تنظر محكمة الأسرة الألاف منها على مستوي محاكم الجمهورية، واحدة من هذه الدعاوي التي أقامتها زوجة في منتصف العشرينات من عمرها بعد 8 أشهر زواج وطلبت فيها الطلاق للضرر وإستحالة العشرة بينها وزوجها، كان أحد أسبابها أنه إعتاد التعدي عليها بالضرب, بل وإكتشفت سوء طباعه وعنفه الزائد في التعامل مع غالبية مواقف حياتهما, وهو ما دفعها لطلب الطلاق الذي رفضه الزوج بدون تنازلها عن كافة حقوقها و«إبرائه» من أي إلتزام شرعي أو قانوني تجاهها, لتتوجه إلى امحكمة وتقيم دعواها.

أمام خبراء تسوية النزاعات بمحكمة الأسة بالقاهرة، قالت الزوجة بعد أقل من شهرين على زواجنا وإنتهاء التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء، بدأت أتكشف الوجه الحقيقي لزوجي, لأفاجأ بشخص عدواني وعنيف سئ الظن طوال الوقت, تعاملاته مع الناس حادة , بل أنه شخص صدامي في كثير من إحتكاكه بالناس, حتي أنني كنت أكره «الخروج معاه» بسبب تعاملاته مع من حولنا.

وتضيف الزوجة بدأت الخلافات تعرف طريقها لحياتنا لتتطور سريعا وتصبح تعدي بالسب والشتم وسط تعنيف مستمر، لتأخذ تطورا أخر أسرع وتتحول الشتائم إلى تعدي بالضرب بأشكال مختلفة، كان أخرها «ضربي بالحزام», وتضحك الزوجة امام خبراء التسوية قائلة: «مع إني كنت جايباهوله هدية».

وتقول الزوجة في كل مرة كان يطلب مني السماح ويعدني بعدم تكرار فعلته، لكني لم أعد قادرة على التحمل، ولم أعد أثق في وعوده, بل صرت أتوقع منه دائما ما هو أسوأ, وهو ما دعم قراري في طلب الطلاق أمام المحكمة.