بعد عرض فيلم «المطران» .. ندوة لصناع العمل ضمن فعاليات «الإسكندرية السينمائي» الاربعاء

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تقام غدا ندوة الفيلم السوري «المطران» ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال٣٧ برئاسة الأمير اباظة، حيث سيعرض الفيلم للمرة الثانية الساعة ٤ عصرا في سينما رويال ١، بحضور بطل العمل رشيد عساف والمخرج باسل الخطيب.

الفيلم يعرض ضمن مسابقة الأفلام الطويلة العربي المتوسطي لدول البحر المتوسط، وبطولة رشيد عساف، يحيي بيازي، باسل حيدر، ترف التقي، ليا مباردي، سامية جزائري، نادين قدروة، أمال سعد الدين، أحمد رافع، حسن دوبا، محمود خليلي، أميرة برازي، هافال حمدي، محمود الويسي، ربيع جان.

والفيلم تدور أحداثه عن «ايلاريون كبوجي»، السوري الأصل، الحلبي المولد، بعد أن أنهى دراسته اللاهوتية في معهد القديسة حنة في القدس في آواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين ومأساة شعبها عام 1948، يعود إلى المدينة المقدسة عام 1965 مطرانًا للروم الملكيين الكاثوليك، ليكون شاهدًا على استمرار المأساة ونكسة حزيران 1967 وسقوط القدس كاملة بيد الإحتلال، ولتبدأ مرحلة هامة من حياته، كان فيها من جهة، راعيًا صالحًا لشئون رعيته وكنيسته، ومن جهة أخرى، مناضلًا في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه الإنسانية المشروعة، حيث حكم من قبل سلطات الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي ودعمه للمقاومة، في محاكمة تاريخية تعتبر من أشهر محاكمات القرن العشرين، وسجن إثرها لمدة أربع سنوات.

يسلط الفيلم الضوء على هذه الفترة من حياة المطران الثائر، وعلى سنوات المعتقل التي كابد فيها شتى أنواع العذاب والمعاناة دون أن يتنازل عن مواقفه الوطنية والإنسانية، قبل أن يتدخل الفاتيكان لاطلاق سراحه المشروط بابعاده عن فلسطين ومنعه من زيارة أي دولة عربية وعدم ممارسته لأي نشاط سياسي، لكن حياة المطران كبوجي لم تكن لتتوقف عند هذه اللحظة.