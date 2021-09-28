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المنوفية: انطلاق أعمال «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف الإبصار في المنوفية

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المنوفية: انطلاق أعمال «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف الإبصار في المنوفية المنوفية: انطلاق أعمال «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف الإبصار في المنوفية

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتى قد أطلقها فخامة رئيس الجمهورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتعاون بين صندوق تحيا والقوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

أعلن الأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن إنطلاق أعمال القافلة الـ (31) للمبادرة الرئاسية «نور حياة» تحت رعاية محافظ المنوفية يومى الخميس والجمعة الموافق 30 سبتمبر، 1 أكتوبر بقرية ميت شهالة بمركز ومدينة الشهداء، وتستهدف القافلة الكشف على 1300 حالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل كورونا.

وأضاف مدير جمعية الأورمان بأن القافلة هدفها الأساسى الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير العلاج لهم وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور البارز الذي يقوم به صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية والعمل على استهداف جميع المواطنين بالإضافة لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

المصرى اليوم

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