زاهي حواس يكشف تفاصيل البحث عن مقبرة إيمحوتب في سقارة

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قال عالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، إنه يبحث برفقة بعثة أثرية عن قبر إيمحوتب في سقارة، من خلال الحفائر الأثرية التي يقوم بها في البر الغربي لمدينة الأقصر.

جاء ذلك خلال كلمة زاهي حواس، في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، في إطار فعالية «أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية» التي تقام حاليا في موسكو.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أكد حواس أنه يبحث أيضا عن مقبرة المهندس إيمحوتب في سقارة، وهو المهندس العبقري الذي كان صاحب فكرة تحويل البناء من الطوب اللبن إلى البناء بالحجارة في العالم، والذي شيد هرم الملك زوسر في منطقة سقارة.

وأضاف حواس، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة في سقارة بجوار هرم الملك تتي، تضمنت العثور على بردية طولها خمسة أمتار، و«بلطة» من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وذكر أنه يبحث في المدينة الذهبية المفقودة، التي اكتشفها مؤخرا بمدينة الأقصر، عن المعبدالجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، قائلا إن المدينة يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

واعتبر حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

وكان بين الحضور سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري، ومندوب من وزارة الخارجية الروسية ونائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والعديد من مندوبي الهيئات الحكومية.