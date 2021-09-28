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لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي

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لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي
تركز على مصل آخر مضاد لـ"كورونا"

لن تستطيع تسويقه..

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، والمتأخرة عن منافسيها في إنتاج جيل جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، أنها قررت وقف تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، والتركيز على لقاح آخر مضاد للفيروس.

وذكرت "سانوفي" أنه "رغم نتائج إيجابية في مرحلتي الاختبارات الأولى والثانية، لن ينتقل اللقاح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، إذ تعتقد أنه سيصل السوق في وقت متأخر جدًا ولا يمكنّها من تسويقه بوجود 12 مليار جرعة لقاحات يتوقع إنتاجها بحلول نهاية العام".

وتوقعت "سانوفي" صدور نتائج مرحلة التجارب الثالثة على لقاح آخر تطوره مع شركة غلاكسوسميثكلاين البريطانية، قبل نهاية 2021.

ولم ترصد أي تأثيرات جانبية، فيما كانت استجابة الجسم مشابهة لتلك، التي تسببها لقاحات أخرى تعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، التي تطورها "فايزر" و"موديرنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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