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"التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية

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"التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية "التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية
تناولت أساليب استغلال وسائل الإعلام الإلكترونية في نشر الفكر المتطرف

نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "تحليل مواد الجماعات الإرهابية على الشبكات الإلكترونية"، قدّمها المقدم مختار تيجان ممثل جمهورية سيراليون لدى التحالف، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناولت المحاضرة دور الشبكات الإلكترونية في تحقيق أهداف التنظيمات الإرهابية، كما جرى عرض مقتطفات مختارة من التنظيمات الإرهابية، كحركة الشباب وتنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام، ودور هذه المنظمات في استغلال الشبكات الإلكترونية في نشر الفكر المتطرف وتقديم أعمال التدريب وجمع الأموال والتجنيد والتحريض والتخطيط عبر وسائل الإعلام الإلكترونية دون أية حركة جسدية للأشخاص.

وتطرّق المحاضر إلى أبعاد مفهوم الشبكات الإلكترونية بمجالات عمل التحالف الإسلامي (الفكري، والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري).

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الإعلامي الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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