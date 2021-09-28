حكمين بالإعدام علي قيادي إخواني هارب لمشاركته في قتل وحرق 4 أشخاص بالدقهلية .. وأسرته : "اتوفى أثناء هروبه"

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أصدرت محكمة جنايات المنصورة ، حكمين بالإعدام، في قضيتين منفصلتين، على أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين في محافظة الدقهلية، لقيامه بالاشتراك في قتل 3 أشخاص وحرق رابع في غضون عامي 2014، 2015 في أعمال إرهابية نوعية استهدفت رجال شرطة وأفراد أمن مدنى ومواطنين، حيث كان أحد قيادات الخلايا النوعية للتنظيم، معروف باسم «أبوالهدى» وشارك في قتل أمين شرطة وخاله بإطلاق النار عليهما، وحرق أب وابنه من العاملين في الحرس الإداري لجامعة الأزهر فرع المنصورة بزجاجات المولوتوف حالة عودتهما من عملهما، وأعلنت أسرة المتهم أن المتهم توفى منذ حوالي 3 أعوام أثناء هروبه.

وقضت محكمة جنايات المنصورة المتهم أحمد محمد محمد فوزي المعروف بـ «أبوالهدي»، واثنين من المتهم الآخرين بالإعدام شنقا بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم وذلك لقيامهما بقتل كل من: عبدالباسط أحمد المتولي الشناوي، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ وكان يعمل قي مطار العريش، وخاله رضا رياض معوض عبدالله، 37 سنة سائق بقرية «النزهة» التابعة لمركز المنصورة، بإطلاق النار عليهما.

كما أصدرت المحكمة في قضية أخرى بالإعدام على القيادى الإرهابي «أبوالهدي» وشخص آخر بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما لقيامهما غضون عام 2014، بقتل محمد رجب محمد سليمان، 27 سنة بقرية منشية بطاش مركز تمي الامديد، موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر، واصابة والده بإشعال النيران فيهما باستخدام القنابل المولوتوف حال عودتهما من عملهما كحرس إداري في الجامعة،

وفجرت أسرة المتهم مفاجأة حيث اكدت أن المتهم الهارب توفى منذ 3 سنوات أثناء هروبه عقب اتهامه في الجنايتين .