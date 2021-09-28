«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة>

قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على ٢١١٢ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد ٩٥ وتوقف عدد ١٥١٦ عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد ٥٠١ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر وزارة البيئة في أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٢٤٩٥ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.