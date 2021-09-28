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أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد

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أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الثلاثاء مع ضيفه بورتو، في المباراة الودية التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

وكان فريق ٢٠٠٧ بالأهلي فاز على السكة الحديد ٣- ٢، في مباراة ودية سابقة، وذلك ضمن استعداده للمشاركة في بطولة الجمهورية، للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخططا للأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.

وفي سياق متصل يخوض فريق الأهلي 2005 مباراة ودية اليوم مع فريق المقاصة (هويدي الفيوم) على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها أهلي 2005 خلال فترة الإعداد، من أجل تجهيز الفريق بشكل قوي قبل الدخول في المنافسات الرسمية ببطولة الجمهورية.

وفي لقاءات سابقة فاز أهلي ٢٠٠٥ على النصر للتصدير بنتيجة ١٢- صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣- صفر، وتعادل مع النجوم سلبيًا، ثم فاز على دجلة ٢- ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ كلا من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبدالله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبدالهادي إداري الفريق وعبدالحميد حسين إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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