«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان

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وقَّع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ودرة فيعانى، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي» و«منصة بشاير»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ برامج مشتركة لخدمة صغار المزارعين والمستثمرين من المنتفعين بأراضي المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، والترويج لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي.

وقال المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن ذلك بهدف ضمان زراعة نظيفة وآمنة، وبناء الوعي للممارسات الزراعية الجيدة، والاستخدام الأمثل للمبيدات بما يتوافق مع الاشتراطات الواجب توافرها في المحاصيل المنتجة للتصدير وشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومع القرارات والقوانين بهذا الشأن.

وأضاف «عبدالوهاب»، أن البروتوكول يأتى من منطلق حرص الشركة على التوائم مع لغة العصر، وسعيها الدائم، وفق رؤيتها الجديدة، نحو تنويع قنوات التواصل مع عملائها من المنتفعين بأراضى المشروع القومى الـ١.٥ مليون فدان، لخدمة الجادين ودعمهم من أجل تحقيق أقصى معدلات النجاح المستهدفة.

وأوضح رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد أن الشركة تسعى من خلال ذلك للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى جميع المنتفعين بمعاونة «شبكة بشاير»، وعبر استخدام أحدث المنصات والتقنيات والوسائل التكنولوجية المتبعة عالميًا، بهدف تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين، تسهم في خدمة منتجاتهم، وضمان جودتها وتسهيل تسويقها عالميًا.

ولفت «عبدالوهاب»، إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، يتم التعاون المشترك فيما بين «شركة تنمية الريف المصري الجديد» و«مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي «منصة بشاير» نحو تسجيل الشركات والمزارعين العاملين في مختلف مناطق وأراضي «شركة تنمية الريف المصري الجديد» على شبكات الإرشاد والتسويق الزراعى لدى «منصة بشاير»، وذلك بهدف الاستفادة من خدماتها.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري أنه بموجب هذا البروتوكول يتم المساعدة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة التي تعمل تحت مظلة «شركة تنمية الريف المصرى الجديد» من خلال التواصل والتعاقد المباشر مع كل من المصدرين والمصانع والموردين وسلاسل التجزئة عبر «سوق بشاير أونلاين» وتوفير الإرشاد وتنبؤات المناخ والمشورة الفنية وكافة المعلومات اللازمة عن السوق.

وأوضح «عبدالوهاب»، أن هذه الخدمات يتم تقديمها للمجتمعات الجديدة التي تقام تحت مظلة «شركة تنمية الريف المصري الجديد» ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والممارسات الجيدة، وكل معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التي يتم تنفيذها، مثل «دليل المبيدات» و«النوتة دفتر المزارع»، بما يستهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق إنتاج مميز يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء وإمكانية التصدير عن طريق خدمة «إسأل خبير».

كما تقوم «منصة بشاير»، بموجب هذا الاتفاق، بالتواصل المباشر مع شركات مستلزمات الإنتاج والمبيدات، من خلال «سوق بشاير» الذي يعمل عبر الهاتف المحمول.

وقد تم الاتفاق كذلك بين الطرفين على التعاون في إعداد برامج متخصصة لصغار المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة تختص بمحاصيل محددة للزراعة في الأراضى، ودراسة وتنفيذ برامج دعم سلاسل قيمة متخصصة بين المصدرين وصغار المزارعين تعنى بمحاصيل محددة يتم الإتفاق عليها.