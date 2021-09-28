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بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة

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بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن وزارة الداخلية قامت بالقبض على شخص يزعم قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء، مؤكدة أن القبض عليه جاء بناءا على بلاغ تقدمت به النقابة العامة للأطباء عقب تداول مقاطع عبر حساب أحد الاشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واليوتيوب، أثناء قيامه بالكشف وعلاج المرضي بطرق غير مصرح بها.

وأضافت النقابة في بيان صحفي لها، أن التحريات الفنية لوزارة الداخلية، أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بدون عمل، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، التابع لمحافظة الغربية، وتم استهداف وضبط المذكور، وعثر بحوزته على (مقص طبى «جيفت»، وهاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقى العلاج، ورسائل متبادلة مع ضحاياه).

وأوضح البيان، أنه بمواجهته بما ارتكبه اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال الإنترنت، وحضر محامي من نقابة الاطباء التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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