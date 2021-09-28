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محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية

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محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء حسنى عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦ أشهر، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة، وجاءت توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد أمس.

ناقش محافظ بورسعيد مع مدير الأمن التنسقيات الخاصة بسرعة الانتهاء من كافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بجهود اللواء حسنى عبدالعزيز مدير الأمن وأفراد الشرطة بمحافظة بورسعيد، نظرا لجهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية والتى شهدت العديد من الفعاليات الهامة بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسها منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث وافتتاح عدد من المشروعات القومية الهامة، وكذلك جهود مديرية أمن بورسعيد في معاونة الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد تعمل يدآ واحدة لحماية المواطنين ودعم مشروعات الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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