افتتاح المنفذ الـ ١٤ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر

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افتتحت المنطقة الجنوبية العسكرية، منفذ جديد لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بشارع التليفزيون بمدينة الأقصر، وذلك استكمالاً للمنافذ الجديدة التي تم افتتاحها بمحافظة الأقصر والبالغ عددها (١٤) منفذاً .

حضر الافتتاح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمقدم محمد صبحي مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الجنوبية العسكرية لمحافظة الأقصر، وحسن خليدي رئيس حي جنوب، وسمير سعود نائب رئيس الحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور أعداد من المواطنين الذين أشادوا بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لفتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع .

ومن جانبه أشاد رئيس مدينة الأقصر، بدور القوات المسلحة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، مؤكداً على أهمية منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة في الكثير من المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين، مع الحرص على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين.