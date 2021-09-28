«المحامين العرب» يدين الأعمال العدوانية التركية بحق الشعب السوري

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أكد المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن المحامي السوري أظهر وعيا كبيرا، فلم يمنعه تفشي فيروس كورونا المستجد، من عقد مؤتمر تبادل الرأي حول مختلف القضايا المهنية والحقوقية، جاء ذلك في كلمة لـ«بن عيسى» إلى رئاسة المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية، وأعضائه، والتي أعرب فيها عن سعادته بأن يشاركهم المؤتمر.

وذكر الأمين العام، أن المؤتمر ترسيخ للتقاليد المهنية، وأنه يقدر عاليا أساتذته السوريين الذين تفضلوا عليه في تعلم المهنة، معربا عن إدانة الاتحاد للأعمال العدوانية التي تقوم بها تركيا بحق الشعب العربي السوري، سواء لجهة دخولها أراضيها بشكل غير شرعي، وقطع مياه الفرات مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية، معتبرا أنه من حق الاتحاد وهو منظمة حقوقية عالمية، إعداد ملف خاص بهذه الجرائم إلى المنظمات الحقوقية الدولية، لفضح هذه الممارسات والجرائم.

كما أدان الاتحاد للممارسات العدوانية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب العربي الفلسطيني أمام مرأى وصمت المجتمع الدولي ومنظماته متمنيا للمؤتمر النجاح في أعماله كما كان النجاح حليف النقابة في اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد مؤخرا في دمشق.