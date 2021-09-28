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انطلقت فاعليات حمله طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام» بدعم اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ وتوجيهات ورعاية الدكتورة مايا، رئيس المجلس القومي للمرأة.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن الفرع نفذ حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام» تحت اشرافها وحضورها وبالتعاون مع مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، واستهدفت الحملة قرى برمبال وعزبة عمرو وبني بكار ومنية المرشد ومعدية مهدي وعزب العرب وابيانه وبريدعه والبصراط وخليج قبلي وقومسيون شرق وغرب والقني والجزيرة الخضراء وخليج بحري وبرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس مبادرة حياة كريمة،بإجمالي 2500 زيارة، وتم توعية 6605 سيدة و2873 رجلا، و5128 طفلا.

وأضافت شاكر، تهدف الحملة إلى نشر الوعى للسيدات صناعات السلام بحب الوطن والانتماء من خلال نقل رسائل الحملة، والتى تتضمن ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة لتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

وقالت شاكر، تم عمل لقاء توعوي ويوم في حب مصر بمركز شباب قرية معدية مهدي، وأنها الفت الضوء على دور فرع المجلس ودور مكتب الشكاوى واهمية دور المرأة في صنع وحفظ السلام،بمشاركة فريده المزين وعفاف الجمل، وشاهندا كمال، والدكتورة هاله نصر،وهبه كيلاني،و.طزينب بسيوني ،ومنال عطوة، وواعظات بالازهر، و50 رائدة ريفية.

وأضافت شاكر ،تم افتتاح معرض للموهوبات بالقرية والقاء قصائد شعريه عن المرأة والام والوطن، وشملت الفعاليات الرسم على وجوه الأطفال والقاء وعرض فقرات فنيه لفرقة فنون كفرالشيخ وفقرة التنورة والتي نالت اعجاب الحضور وادخلت السعادة والبهجة على قلوب الجميع.

المجلس القومي للمرأة