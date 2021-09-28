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تدريب أئمة الأوقاف على «القواعد النحوية وتطبيقاتها» في جامعة الأقصر

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تدريب أئمة الأوقاف على «القواعد النحوية وتطبيقاتها» في جامعة الأقصر تدريب أئمة الأوقاف على «القواعد النحوية وتطبيقاتها» في جامعة الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير أوقاف الأقصر، عن عقد خامس الدورات التدريبية في برنامج اللغة العربية، بمشاركة نحو 50 إمام في البرنامج بجامعة الأقصر، ولمدة 4 أيام.

وأضاف أن هذه الدورة التدريبية كخامس ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، ويهدف هذا البروتكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية، موضحًا أن محاضرات هذه الدورة «القواعد النحويه وتطبيقاتها»، وقد قام بإلقاء المحاضرة الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، ووكيل كلية الألسن لشؤون خدمة المجتمع ومدير مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر.

كما تم عقد سادس محاضرات هذه الدورة، والتي كانت بعنوان الأساليب الأدبية، وقد قام بإلقاء المحاضرة الأستاذة الدكتورة ليله يوسف حميد، أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية بكلية الألسن، ووكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، وبحضور صاحب الفضيلة الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوي، رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية.

المصرى اليوم

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