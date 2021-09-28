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282 مرشحا لعضوية مجالس إدارات 19 غرفة صناعية بانتخابات اتحاد الصناعات

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282 مرشحا لعضوية مجالس إدارات 19 غرفة صناعية بانتخابات اتحاد الصناعات 282 مرشحا لعضوية مجالس إدارات 19 غرفة صناعية بانتخابات اتحاد الصناعات

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كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الصناعات عن تقدم 282 مرشحا لانتخابات مجالس إدارات 19 غرفة صناعية خلال انتخابات الاتحاد لدورة 2021-2025، حيث يتنافس المرشحون علي 228 مقعدا بواقع 12 لكل غرفة.

واغلقت اللجنة القانوينة المشرفة علي الانتخابات أمس باب قبول طلبات المرشحين بعد انتهاء المهلة المحددة لاستقبال الطلبات والتي استمرت لمدة أسبوعين، ووفقا للمصادر فقد بلغ عدد المرشحين للمنشآت الكبيرة 66 مقعدا بكافة الغرف، والمتوسطة 71 مقعدا، فيما بلغ عدد المرشحين في فئة المنشاءات الصغيرة 145 مرشحا.

ويتوقع أن تسود حالة من الهدوء في أغلب انتخابات الغرف الصناعية خاصة وأنه تم حسم أغلب المقاعد للفئة المنشاءات الكبيرة بالتزكية في الغرف الصناعية، ما عدا غرفتي مواد البناء والبترول والثروة المعدنية.

وأوضحت المصادر انه عدد من الغرف حسمت مجلس إداراتها بالتزكية أيضا ومنها غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات و الحرف اليدوية.

ومن المقرر أن تستقبل اللجنة القانونية بالاتحاد الطعون على المرشحين ولمدة 3 أيام من يوم إعلان القوائم، وإبلاغ المرشحين المطعون عليهم.

وتعد هذه أول انتخابات سيتم إجراؤها بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة مطلع العام الحالي.

ويقسم القانون الجديد ولائحته التنفيذية العضوية للمنشآت حسب حجم أعمالها إلى منشآت كبيرة، ومنشـــآت متوســـطة، ومنشـــآت صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند قيدها فى جداول الغرف الصناعية، ويتم تصنيفها وفقا لرأسـمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت المتوســـطة المنشـــآت التى يبلغ رأسمالها المستثمر خمسين مليون جنيه، ولا يجاوز مائتى مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت الكبيرة المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتى مليون.

وفى حالة المنشآت المقيدة حديثا ولم تمر عليها ميزانية سنة مالية كاملة، يتم قيدها فى الجدول الفرعى المخصص لها وذلك وفقا لرأسمال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات.

المصرى اليوم

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