المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة ٩٩٧ تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.
وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 9 حالات؛ منها 4 حالات وفاة و5 إصابات، حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.
وأضاف: تم التواجد في الموقع؛ لمساندة أعمال الدفاع المدني في فكّ الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.
وتابع "السهلي": بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفكّ المحتجزين، واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين عاجلاً غير آجل".