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طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

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طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا
سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجارات

طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

شنت طائرات مجهولة اليوم (الثلاثاء) غارات على قاعدة تديرها ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في محافظة دير الزور بشرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وذكر سكان ومصادر عسكرية، أن الضربات وقعت جنوب بلدة الميادين على نهر الفرات، التي أصبحت قاعدة كبيرة لعدد من الميليشيات الشيعية المسلحة، ومعظمها من العراق، منذ طرد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي قبل أربعة أعوام تقريباً.

من جانبهما، بين ساكنان أن مقاتلي الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران الذين كانوا يجوبون الشوارع، وُضعوا في حالة تأهب قصوى، وبأن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تسير مسرعة نحو الأطراف الصحراوية للمدينة بعد سماع دوي عدة انفجارات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، قال ساكن يُدعى أحمد الشاوي: "إن عناصر مذعورة للميليشيات الإيرانية طلبت من المارة وأصحاب السيارات إخلاء وسط المدينة".

وتسيطر الميليشيات المسلحة الآن على البلدة، التي تهيمن عليها العشائر السنية، وذلك في إطار وجودها المتنامي في محافظة دير الزور.

واعترفت إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تنامي نفوذ إيران الإقليمي ووجودها العسكري في سوريا، أنها نفذت مئات الضربات في سوريا؛ لإبطاء تعزيز طهران موقعها هناك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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