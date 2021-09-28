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التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

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التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

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استضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ليون بجنوبي فرنسا، القناة الثانية من التلفزيون الفرنسي لتسجيل حلقة من برنامج «Le Jour Du Seigneur» «يوم الرب»، عن «وجه المسيح» من خلال ألحان الكنائس الشرقية، قدمتها كورالات من سبع كنائس شرقية بمدينة ليون وهي الكنائس القبطية والإثيوبية والروسية والأوكرانية والمارونية والكلدانية واليونانية الكاثوليكية.

وقدم كورال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحن «مراحمك يا إلهي» باللحن الكيهكي للتعبير عن «وجه المسيح الرحيم»، وقدم نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وجنيف بسويسرا تعقيبًا على كلمات ومعاني الألحان المقدمة.

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