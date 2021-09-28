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«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة

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«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة «البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٦٩٣٢ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد ٥١٠٩ سيارة ومخالفة ١٨٢٣ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزرات المعنيه ستقوم بتكثيف الجهود المبذولة خلال فصلى الخريف والشتاء حيث يساعد المناخ على زيادة تركيز الجسيمات العالقة في الهواء مع بطء حركة الرياح نسبياً والتهوية السيئة وخاصة أثناء فترات الليل مما يؤدي إلى تراكم الملوثات لتصل أحياناً إلى تركيزات مرتفعة وذلك لمنع حدوث أي نوبات تلوث هواء حاد خلال هذه الفترة.

المصرى اليوم

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