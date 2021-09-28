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ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا

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ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا

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تشهد فاعليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، غدًا، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، أولى فاعلياته، بعدد من الجلسات التناقشية، وندوات تكريمية، وحفل توقيع الكتب، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الفعاليات جلسة للمسرح الشعري من القصيدة العمومية إلى الشعر الحديث، ويتحدث خلالها الدكتور أسامة أبوطالب، وكذلك نصوص المسرح الغنائي بين الرافد الأجنبي والأصول المصرية، يتحدث فيها الدكتور مصطفى سليم، أيضًا تحت عنوان «التراجيديا.. من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية، وتتحدث عنها أ. ياسمين حسيب.

ويعقب ذلك الجلسة الثانية والتي تتضمن الكوميديا (النص الكوميدي من المصدر الأجنبي إلى النص المصري، وتتحدث فيها الدكتورة إيمان عز الدين،، وليليت فهمي، وتحت عنوان الميلودراما «من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع» ويتحدث فيها أحمد الحناوي، والدكتورة أسماء بسام.

ويعقب ذلك ندوتان تكريميتان للنجمين فاروق فلوكس، ويقدمها الفنان محسن منصور، ويليها ندوة خاصة بالفنانة إلهام شاهين تحت عنوان «المتمردة» ويقدمها الناقد جمال عبدالناصر.

المصرى اليوم

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