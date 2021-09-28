معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة

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افتتح معهد جوته الألمانى بالقاهرة مقره بعد تجديده في شارع البستان بوسط البلد بحضور السفير الألماني فرانك هارتمان، وعدد من الفنانين والمثقفين .

وأكد السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان أن دور معهد جوته ليس فقط تدريس اللغة الألمانية، ولكنه يعطي مساحة للمهتمين بالثقافة والفنون أن يلتقوا ويتحاوروا.

وأثنى هارتمان على اختيار موقع جوته الجديد خاصة أنه في قلب مدينة القاهرة العريقة وميدان التحرير والمؤسسات الثقافية .

وعبرت المدير الإقليمى بمعهد جوتة سوزانا هوون عن سعادتها بافتتاح مقر البستان قائلة: «بالرغم من انتقال إدارة المعهد قبل عامين إلى ميدان المساحة في الدقي، تحتل فيلا البستان مكانة خاصة في قلوبنا، فهي شهدت لأكثر من ستين عامًا تاريخ التعاون الثقافي والفني بين مصر وألمانيا. سعداء بأن فيلا البستان ستظل تربطنا بالمشهد الثقافي في وسط البلد، وستفتح فرصة جديدة لتعلم اللغة الألمانية ولراغبي مواصلة الدراسة في ألمانيا».

و قالت آن ايبيرهارد – مديرة البرامج الثقافية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن ستوديو تخشينة: «نريد دعم الفنانات والفنانين المستقلين الذين يبحثون عن مساحة للعمل على مشاريعهم الفنية، أو إقامة ورش عمل صغيرة، أو بروفات في مجال المسرح والرقص وفنون الأداء، أو تقديم العروض لجمهور محدود، عن طريق طلب للاستفادة منها للمدة الزمنية التي يحتاجونها».

وروت الفنانة الكبيرة سلوى محمد ذكرياتها في معهد جوته البستان وكيف تعرفت على السينما الأوروبية والألمانية من خلاله، وارتباطها بذكريات كثيرة بعروض الأفلام والمسرحيات ومكتبة المعهد التي كانت دائمًا أبوابها مفتوحة وتجد فيها أغلب ما تريده.

ومن ضمن فعاليات الاحتفال، قدم الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة معرضه الفني بعنوان «الصبار»، الذي يتحاور من خلاله مع الطبيعة ويختار نبات الصبار، لما فيه من روح متناقضة بين القسوة والجمال، والفنان يتعامل مع النبات بروح انسانية عالية فتتحول الصبارات إلى كائنات حية فيها الكثير من المشاعر الإنسانية. سيفتتح المعرض للجمهور اعتبارًا من اليوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، ويستمر حتى يوم ١٨ أكتوبر ٢٠٢١.

شملت الفعاليات كذلك معرض «ألمانيا.. بلد المخترعين» الذي يقدمه معهد جوته للأطفال والشباب من ١٢ إلى ١٦ سنة، حيث يتعرفون من خلاله بطريقة تفاعلية على أهم الاختراعات الألمانية في آخر ١٠٠ عام. سيستمر المعرض لآخر شهر أكتوبر في القاهرة.