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طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا

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طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا

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قال محمد سهيل شاهين، الذي عينته طالبان كممثل دائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، لمراسل «نوفوستي» الروسية، إنه يتوقع أن يمثل بلاده في المنظمة الدولية قريبا.

وأضاف شاهين: «لم يعد الممثل الدائم لحكومة كابل السابقة، يمثل أفغانستان ولا سكان البلاد. ليس لديه دعم شعبي. لدينا دعم من شعب أفغانستان ونسيطر على كامل أراضي أفغانستان، تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة هو حقنا. ونأمل أن يدرك الجميع قريبا هذه الحقيقة التي لا جدال فيها».

في وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مونيكا جراي، إن البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة أبلغت المنظمة أن هذه الدولة لن تتحدث في المناقشة العامة لأسبوع المستوى الرفيع لدورة الجمعية العامة.

وقبل ذلك، اختفت أفغانستان من قائمة المتحدثين في اليوم الأخير من الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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