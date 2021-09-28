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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس حيث شاركه الصلاة القس عادل توما راعي الكنيسة.

وقال رئيس الأساقفة: تهب العواصف على حياتنا و تمتلئ مراكبنا الصغيرة بالماء فنصبح مثل التلاميذ في بحر الجليل فخوف التلاميذ حقيقي حيث سيغرق القارب بكل من فيه إلى قاع البحر إذ يأتى حينها السيد المسيح ماشيًا على الأمواج فلا شيء حقيقي في العاصفة مثل السيد المسيح الماشي على الماء كل الأمور الأخرى خيال ولكنه هو الحقيقي.

وأوضح رئيس الأساقفة أن سبب آلامنا التي لا تنتهي ومتاعبنا هو تهميش الرب وجعله خيال بدلًا من التمسك به بقوة وإيمان إذ تمتلئ حياتنا بالمشاكل عندما يكون المخلص كالخيال مضيفًا: فالمخلص لا ينقذ أو يغفر خطاياك ونمتلئ حينها بالشكوك والمخاوف لأننا لا ندرك حضور المسيح الحقيقي، نعمته ومحبته وحضوره ليسوا خيالًا ولكنها حقيقة واقعية أكيدة.

واختتم رئيس الأساقفة: أصلي أن يزداد إيماننا لنرى المسيح وسط العاصفة ليس كخيال ولكن واقع نعيشه كل يوم في كل أمر يصنعه الله في حياتنا.

وفى نفس السياق تفقد رئيس الأساقفة مركز مؤسسة الرعاية الأسقفية التابع للكنيسة بمنطقة عرب المعمل حيث زار ورشة الخياطة والتفصيل بالمركز وحضانة الأطفال بالإضافة للأنشطة المجتمعيةالتى تقام بالمركز خاصة للمرأة.

كان رئيس الأساقفة قد دأب منذ رسامته رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية على ترأس صلوات القداس الإلهي في كنائس مختلفة لكي تصبح فرصة لتفقد الخدمة ومقابلة شعب الكنيسة عن قرب.

رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور)