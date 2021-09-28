«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج»

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أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 2022، لأعضاء نقابات الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، وأسرهم يوم الأحد المقبل، 3 أكتوبر 2021، وحتى 31 ديسمبر 2021، بجميع مقرات مشروع العلاج بالمحافظات.

وأشار حمزة، إلى أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارا برفع الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى زيادة دعم الاتحاد لمشروع العلاج لتصل قيمة الدعم الإجمالية 40 مليون جنيه، موضحا أن حجم الاستفادة من مشروع العلاج لعام 2020 بلغ حوالى 196 مليون جنيه، لنحو 400 ألف مشترك من الأعضاء وأسرهم، من بينهم 170 ألف عضو.

وأكد الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا، من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للعام الثاني على التوالي، داعيا كافة الأعضاء بالاشتراك في مشروع العلاج، حيث أن المجلس تلقى العديد من المطالب للاستفادة بخدمات المشروع خلال العام الماضي بعد غلق باب الاشتراك، مما دفع المجلس لفتح باب الاشتراك مرتين استثنائيا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وحرصا على توفير الخدمة العلاجية لعدد أكبر من الأعضاء.

وأوضح القاضي أن مشروع العلاج يعتمد على التكافلية بين الأعضاء أي أنه كلما ارتفع عدد المشتركين في المشروع يتيح ذلك تحسين الخدمات المقدمة دون التأثير على صندوق المعاشات، لافتا إلى أن اشتراك 500 ألف عضو بدلا من 170 ألف عضو يمكن من جعل التغطية العلاجية كاملة، بدلا من 45 ألف جنيه فقط، مشيرا إلى أن الاتحاد يجرى تطويرات لتسهيل الحصول على الخدمة من خلال «كول سنتر» لسرعة الرد على الأعضاء، وكذلك زيادة أعداد المستشفيات المتعاقد معها بكافة المحافظات.