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طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية

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طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية

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في إطار توجيهات القيادة السياسيه للإرتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات بالمشاركة في الزيارات للمزارات التي تحكى تاريخ وعظمة الدولة المصرية، قامت قوات الدفاع الشعبي بالتنسيق مع جامعة عين شمس، وتحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود عبدالفتاح سعود نائب رئيس الحامعه لشئون التعليم والطلاب، بالعمل على تنظيم زيارتين خلال شهر سبتمبر، للمتاحف العسكرية.

وقالت جامعة عين شمس في بيان الثلاثاء، أن الزيارة الأولى كانت إلى متحف القوات الجوية حيث إستمع الطلاب لشرح تفصيلى لبعض أنواع الطائرات الموجودة بقواتنا المسلحة والتطور الذي تم في القوات الجوية ودخول بعض المقاتلات إلى الخدمة حديثا، كما تم مشاهدة بعض محاكيات ومجسمات الطائرات، وكذا مشاهدة فيلم تسجيلى عن تطور القوات الجوية وبعض نجاحات قواتنا الجوية قديما أثناء حرب أكتوبر أو حديثا في مواجهة الإرهاب للحفاظ على الدولة المصرية من داخل أو خارج حدودها .

و جاءت الزيارة الثانية إلى بانوراما أكتوبر حيث شاهد الطلبة بعض المحاكيات للأسلحة المصرية التي شاركت في حرب أكتوبر كما تم إستعراض بعض المعدات والأسلحة التي تم تدميرها للعدو خلال حرب اكتوبر المجيدة، كما تم مشاهدة الأفلام التسجيلية التي تحكى قصص وبطولات حرب أكتوبر، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الزيارات وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية تخليدا لتلك الزيارات .

طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية

المصرى اليوم

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