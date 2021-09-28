«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة في كرداسة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعى من طريق صفط اللبن كرداسة بدائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن المجنى عليها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وأن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها .

،عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأن المجنى عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفى وقت لاحق إكتشف وفاتها وقام والثانى بنقلها بتروسيكل بدون لوحات تم ضبط ملك شقيقهما وإلقائها بمكان العثور، تم تحرير محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.