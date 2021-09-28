ضبط نصاب استولى على 9 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في تجارة الأدوية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 4 مواطنين، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على حوالي 9 ملايين جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أرباحها، واستيلائه على كامل الأموال دون رد أصولها.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.