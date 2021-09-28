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ضبط 2 طبنجة و89 صاعق كهربائى بحوزة عاطل فى المعادى

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ضبط 2 طبنجة و89 صاعق كهربائى بحوزة عاطل فى المعادى ضبط 2 طبنجة و89 صاعق كهربائى بحوزة عاطل فى المعادى

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القت قوة أمنية أثناء مرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله السيارة خاصته ، وعثر بحوزته على ( 2 طبنجة صوت إحدهما معدلة - 2 خزينة – عدد من الطلقات - 12سلاح أبيض "مطواة خنجر" – 89 صاعق كهربائى وقبضة كهربائية – 7 جراب طبنجة وخزينة – 7 سنكى ) وبمواجهه إعترف بقيامه بتعديل الطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات خاصة بمحل أدوات صيد ومسدسات صوت كائن بمحافظة القليوبية وتم غلقه فى عام 2019 .

المصرى اليوم

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