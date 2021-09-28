القبض على مزارعين بتهمة قتل عاملين في الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة العثور على جثتين بقطعة أرض زراعية بالفيوم، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من تاجر فاكهة، مقيم بدائرة المركز، بأنه حال توجهه لإحدى المزارع بدائرة المركز عثر على جثتين، الأولى «عامل» له معلومات جنائية، بها 3 طلقات نارية، والثانية لشخص مجهول وبها آثار عيار ناري، وبجوارهما عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها، و2 لفافة من نبات البانجو تزن 100 جرام، وقطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد هوية الجثة الثانية وتبين أنها لعامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعان، مقيمين بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما امتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين وأخبره بعض الأهالي بمبيت شخصين غرباء بالأرض فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لاستطلاع الأمر فشاهدا المجني عليهما نائمان وبجوارهما بندقية آلية، فقام أحدهما بالاستيلاء عليها خشية استخدامها، وعقب ذلك قام بإيقاظهما وحال محاولة السيطرة عليهما حاولا الاستيلاء على البندقية مما دفع أحدهما لإطلاق عدة أعيرة نارية منها أودت بحياتهما، وأرشدا عن البندقية.