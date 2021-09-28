جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

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أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه في إطار تشجيع أبناءها من اعضاء هيئة التدريس، وافق مجلس الجامعة على إنشاء جائزة جامعة عين شمس التشجيعية، لتكريم أبناء الجامعة من الهيئة المعاونة والمدرسين والأساتذة المساعدين الذين يقومون بدور متميز في خدمة الجامعة وإثراء العملية التعليمية والبحثية.

وقال الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن قيمة الجائزة تبلغ خمسة وعشرون ألف جنيها مصرياً، كما اوضح موافقة مجلس الجامعة أيضا على تعديل قواعد وشروط الترشح لجائزة جامعة عين شمس التقديرية التي تم اقرارها منذ 1993، ويتم منحها أعضاء هيئة التدريس ذوي الاسهامات العلمية المتميزة، والتى تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة في مجالات العلوم (الطبية – الهندسية – العمارة – التكنولوجيا – التربوية – الأساسية – الاجتماعية – الزراعية)، وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصرى، ويحصل الفائز بها على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير من الجامعة. وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية والحيادية الكاملة عند اختيار الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية، وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالتقدم لنيل تلك الجوائز .