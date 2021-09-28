تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

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قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالأقصر، بحملة تموينية بمركز الزينية لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والتأكد من حسن سير العمل بداخلها ووصول الدعم لمستحقيه، وضبط السوق المحلى ومحاربة جشع التجار المتلاعبين بالاسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد عدد من المخابز البلدية، عبارة عن توقف عن الانتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمخبز، وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، انتاج خبز ناقص الوزن القانونى بمقدار ١٠ جرام.

كما قامت الحملة بتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ( مطعم ) وضبط عدد2 اسطوانة بوتاجاز منزلية بداخله، وتحرير 6 محاضر عدم أعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة، وكذلك تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة.