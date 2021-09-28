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تفاصيل القبض على صيدلي بتهمة بيع المخدرات في بولاق الدكرور

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تفاصيل القبض على صيدلي بتهمة بيع المخدرات في بولاق الدكرور تفاصيل القبض على صيدلي بتهمة بيع المخدرات في بولاق الدكرور

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ضبط كمية من العقاقير المخدرة وغير مصرح ببيعها في صيدلية بمنطقة بولاق الدكرور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام مالك صيدلية، ببولاق الدكرور ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية والقبض على القائمين عليها بعد تفتيش الحضور وضبط كمية من الأقراص المخدرة غير مصرح ببيعها للجمهور .

المصرى اليوم

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