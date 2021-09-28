ضبط متهم لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومخدرات بقصد الإتجار بالإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في إحدى القضايا، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- بندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وهاتف محمول وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات «ملاكى» بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.