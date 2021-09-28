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كشف غموض سرقة شركة بدار السلام

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كشف غموض سرقة شركة بدار السلام كشف غموض سرقة شركة بدار السلام

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تمكن ضباط قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من كشف حقيقة بلاغ من مسئول إحدى الشركات بإكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- جهاز راوتـر - أوراق خاص بالشركة) مـن داخلها وكـذا إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين .

بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته

المصرى اليوم

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